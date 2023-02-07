Число погибших после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове выросло до пяти

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Количество жертв в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Ефремов Тульской области увеличилось до пяти. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Также в ведомстве заявили, что спасателям удалось достать из-под завалов обрушенной части пятиэтажки в Ефремове пять человек. Сообщалось, что под обломками находятся еще два жильца. Пока об их судьбе ничего неизвестно. Для разбора завалов и оказания необходимой помощи было привлечено 12 единиц техники и 42 спасателя.

Помимо этого, по словам представителя экстренных служб, в результате трагедии были полностью разрушены семь квартир. Он отметил, что пока специалисты спасательных служб занимаются разбором завалов без применения тяжелой техники.