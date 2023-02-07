Семь квартир полностью разрушены в результате взрыва газа в Ефремове

По словам представителя экстренных служб, спасатели пока не применяют тяжелую технику для разбора завалов пятиэтажного сооружения.

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В результате взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в городе Ефремов Тульской области, были полностью разрушены семь квартир. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

«Разрушены полностью семь квартир», - передает его слова РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что специалисты спасательных служб пока занимаются разбором завалов без применения тяжелой техники.

Ранее в МЧС России сообщили, что спасателям удалось достать из-под завалов обрушенной части жилого дома в Ефремове Тульской области пять человек. В ведомстве добавили, что под обломками пятиэтажки находятся еще два жильца, отметив, что для разбора завалов и оказания необходимой помощи было привлечено 12 единиц техники и 42 спасателя.