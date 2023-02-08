Король Великобритании Карл III примет Зеленского в Лондоне

Это первый визит украинского президента в Великобританию с начала специальной военной операции.

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Король Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне в ходе его визита в Великобританию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Визит в Соединенное Королевство - вторая поездка Зеленского за пределы Украины с начала специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы РФ. В декабре украинский президент посетил США.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте. Также глава Незалежной проведет встречу с украинцами, которые сейчас проходят военную подготовку в Великобритании.

Перед поездкой Зеленского стало известно, что Британия будет готовить украинских летчиков и морских пехотинцев. Кроме того, Сунак предложит Киеву вооружение более дальнего радиуса действия.