Sky News: Зеленский сегодня приедет в Британию на встречу с Сунаком

Единственный раз президент Украины встречался с британским премьером в ноябре прошлого года.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня встретится с британским премьером Риши Сунаком, для этого президент Украины приедет в Соединенное Королевство, передает Sky News, ссылаясь на канцелярию главы кабмина.

Как утверждается, политики обсудят «немедленное увеличение» объемов военной помощи Лондона Киеву.

Последний раз встреча Зеленского и Сунака проходила в ноябре 2022 года. Тогда глава британского правительства приехал в Киев, президент Украины принимал его в своей церемониальной резиденции - Мариинском дворце.