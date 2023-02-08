Sky News: Сунак предложит Киеву вооружение более дальнего радиуса действия

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский приедет в Великобританию на встречу с премьером страны.

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Великобритания предложит Украине вооружение более дальнего радиуса действия, передает Sky News, ссылаясь на офис главы британского правительства.

«Сунак также предложит предоставить Украине вооружение более дальнего радиуса действия», - утверждается в сообщении телеканала.

Ранее появились сообщения, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Великобританию в среду, 8 февраля. Там он встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Также сообщалось, что политики будут говорить об увеличении Лондоном поставок оружия киевскому режиму.

Кроме того, сегодня стало известно, что Соединенное Королевство будет заниматься подготовкой украинских летчиков и морских пехотинцев.