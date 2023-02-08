Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения

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После разрушительного землетрясения уровень моря в турецком Искендеруне поднялся, что привело к частичному подтоплению дорог. Спасатели эвакуировали местное население.

«Из-за землетрясений магнитудами 7,7 и 7,6, затронувших 10 провинций, уровень моря поднялся в Искендеруне в Хатае. Дороги, площади и рабочие места в прибрежной зоне были затоплены. Здания и рабочие места на бульваре были эвакуированы из-за риска», - сообщает турецкий телеканал NTV.

Накануне после обращения официальной Анкары МЧС РФ отправило в Искендерун поисково-спасательный самолет Бе-200. Его планировали использовать при тушении мощного пожара в контейнером складе в прибрежной зоне города. После мощных подземных толчков он загорелся, спасатели долгое время не могли локализовать пламя.

В минувший понедельник Турция столкнулась с одним из самых разрушительных землетрясений в своей истории с 1939 года. Пострадали десять провинций на юго-востоке страны. Общее количество жертв стихии к этому часу составило 7 108, ранены почти 41 тысяча человек.