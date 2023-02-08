Самолет Эрдогана приземлился в разрушенном землетрясением Кахраманмараше

Прибывший в Кахраманмараш президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить палаточный городок для пострадавших от землетрясения.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Кахраманмараш - эпицентр разрушительного землетрясения. Самолет главы республики уже совершил посадку в аэропорту, сообщили в канцелярии Реджепа Эрдогана.

«Самолет с президентом приземлился в Кахраманмараше. Ожидается, что он посетит палаточный городок, расположенный на стадионе», - приводит ТАСС сообщение канцелярии.

Сейчас Кахраманмараш лежит в руинах. Одноименный регион оказался в числе десяти самых пострадавших. Именно сюда накануне прибыли отряды российских спасателей, которые занимаются разборкой завалов, поиском выживших и погибших. Так, ранее поступила информация, что под завалами могут находиться четверо россиян.

Землетрясение магнитудой до 7,8 произошло ранним утром 6 февраля. Его последствия ощутили на себе жители соседней Сирии, а также Ирака и Ливана.