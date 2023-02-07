Сотни горящих контейнеров не могут потушить в порту на юге Турции

Из-за подземных толчков внешние ряды контейнеров провалились на нижние ярусы огромного склада, и теперь он может выгореть полностью.

© Видео: LisanToplulugu, Twitter © Фото: LisanToplulugu, Twitter

Крупный пожар в турецком порту города Искендерун на юге страны, где полыхают сотни контейнеров. Возгорание началось после двух сильнейших подземных толчков магнитудой 7,7 и 7,6 в Кахраманмараше, сообщил турецкий телеканал NTV.

На опубликованных телеканалом кадрах контейнеры, ожидающие отправки, и огромные клубы черного дыма, поднимающиеся над местом ЧП. Видны языки пламени, периодически слышны хлопки. К этой минуте площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров. Внешние ряды контейнеров провалились из-за землетрясения, взять пожар под контроль не удается, склад может выгореть целиком.

Из-за разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло накануне ночью, погибли 2 921 человек, около 16 тысяч получили ранения. Серьезные последствия и в соседней Сирии, где около 700 погибших и множество разрушенных строений.