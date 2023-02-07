МЧС РФ направил в турецкий Искендерун самолет Бе-200 для ликвидации пожара

В ведомстве отметили, что самолет-амфибия будут применять для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту города Искендерун на юге Турции.

© Видео: МЧС России © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

После обращения Анкары Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направило в Турцию поисково-спасательный самолет-амфибию Бе-200.

Воздушное судно будут применять для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту города Искендерун, расположенного в провинции Хатай на юге страны. Пламя разгорелось вечером 6 января в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время сильного землетрясения.

В настоящее время спасатели проводят обследование территории и разбор завалов разрушенных зданий в зоне ЧС.

Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов рассказал «Звезде», что российские спасатели будут работать в самом пострадавшем от землетрясения турецком регионе - Кахраманмараше. Первая группировка спасателей - более 100 человек со спецоборудованием и служебными собаками - уже прибыла в Турцию. Кроме того, более 50 спасателей уже работают в Сирии, где они извлекли из-под завалов первого пострадавшего и передали врачам.