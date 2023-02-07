Писатель Рушди впервые показал, как выглядит после покушения

Вооруженное нападение на писателя Салмана Рушди произошло 12 августа 2022 года в Нью-Йорке, подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в голову и живот.

© Фото: twitter.com, SalmanRushdie, GlobalLookPress

Британский писатель Салман Рушди опубликовал первую фотографию спустя пять месяцев после покушения в США. Ранее литератор дал интервью изданию The New Yorker.

«Фотография драматична и мощна, но если говорить более прозаично, то так я выгляжу на самом деле», - написал Рушди, прикрепив селфи.

На снимке он в очках, правая линза которых затемнена. После нападения с ножом писатель ослеп на один глаз. Кроме того, на лице видны шрамы. За время пребывания в больнице, Салман Рушди похудел на 18 килограммов, что также сказалось на его внешности. Сейчас литератор занят восстановительной терапией. Помимо повреждений глаза и лица у него проблемы с локтевым нервом на левой руке, нарушена чувствительность пальцев.

«Я просто пишу медленнее. Но я работаю над этим», - сказал Рушди в интервью.

Напомним, нападение на писателя произошло 12 августа прошлого года в Нью-Йорке. Тогда неизвестный мужчина напал на него с ножом и нанес множество ударов пострадавшему, пока тот готовился к лекции.

Салман Рушди автор произведения «Сатанинские стихи», которое многие мусульмане считают кощунственной. Радикалы неоднократно призывали к убийству Рушди. Подозреваемый в совершении покушения, личность которого установили позже, находится под стражей. Это 24-летний Хади Матар, ему предъявлено обвинение, свою вину молодой человек не признал.