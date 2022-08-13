NYT: Салмана Рушди подключили к аппарату ИВЛ после нападения

Кроме этого, как сообщил агент писателя, по печени Рушди нанесли удар ножом, и она сильно повреждена.

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Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, на которого накануне было совершено нападение, находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мужчина не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на агента писателя.

«Агент Рушди прислал обновленную информацию о его состоянии незадолго до 19.00 в пятницу (суббота 2.00 мск), заявив, что Рушди находится на ИВЛ и не может говорить», - сказано в статье издания.

Агент подчеркнул, что Рушди Салман «может потерять один глаз, нервы в его руке были перерезаны, а по его печени нанесли удар ножом, и она повреждена».



В пятницу, 12 августа, на западе Нью-Йорка неизвестный мужчина напал на писателя перед его лекцией. Сообщалось, что очевидцем инцидента стал репортер агентства, который видел, как мужчина с ножом в руках ворвался на сцену и начал бить писателя. Это произошло в момент, когда Рушди представляли. В материале также отмечалось, что злоумышленника схватили.

Позже полиция штата Нью-Йорк сообщила, что нападение на писателя совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. По словам правоохранительных органов, к расследованию нападения подключилось ФБР.