Полиция установила человека, который нанес десять ножевых ударов Салману Рушди

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Нападение на писателя индийского происхождения Салмана Рушди совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал представитель полиции штата Нью-Йорк, где было совершено нападение. Выступление транслировал телеканал CNN.

«Мы устанавливаем мотивы нападения. Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию», - уточнил Юджин Станишевски.

По словам полицейского, к расследованию нападения подключилось ФБР. Станишевский уточнил, что местные власти также работают над получением ордеров на обыск нескольких предметов, найденных на месте происшествия, в том числе рюкзака и электронных устройств.

Напомним, в пятницу, 12 августа, на западе Нью-Йорка неизвестный мужчина напал на Салмана Рушди перед его лекцией. Сообщалось, что очевидцем инцидента стал репортер агентства, который видел, как мужчина с ножом в руках ворвался на сцену и начал бить писателя. Это произошло в момент, когда Рушди представляли. В материале также отмечалось, что злоумышленника схватили.

В 1980-х годах писатель оказался под угрозами убийства со стороны Ирана, а его книгу «Сатанинские стихи» запретили в стране с 1988 года, так как многие мусульмане считают ее кощунственной. Год спустя покойный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, которая призывает к смерти