В Нью-Йорке неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди

Злоумышленник с ножом в руках ворвался на сцену и начал бить писателя.

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На западе Нью-Йорка неизвестный мужчина напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что очевидцем инцидента стал репортер агентства, который видел, как мужчина с ножом в руках ворвался на сцену и начал бить писателя. Это произошло в момент, когда Рушди представляли. В материале отмечается, что злоумышленника схватили.

СМИ распространяют информацию, что нападавший атаковал писателя ножом в шею. Рушди увезли в больницу.

В 1980-х годах Рушди оказался под угрозами убийства со стороны иранских властей, а его книгу «Сатанинские стихи» запретили в стране с 1988 года, так как многие мусульмане считают ее кощунственной. Год спустя покойный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, которая призывает к смерти писателя.

Кроме того, была утверждена награда в размере более трех миллионов долларов тому, кто убьет Салмана Рушди.