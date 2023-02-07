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Советник главы МЧС рассказал о задачах российской группировки в Турции

Ян Брацкий
07:30 07.02.2023
В пострадавшую от землетрясения Турцию был доставлен аэромобильный госпиталь, оснащенный реанимационным, терапевтическим отделениями и всем необходимым для автономной работы в сложных условиях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские спасатели будут работать в самом пострадавшем от землетрясения турецком регионе - Кахраманмараше. Об этом «Звезде» рассказал советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов. Первая группировка спасателей - более 100 человек со спецоборудованием и служебными собаками уже прибыла в Турцию. Первым эшелоном в Кахраманмараш отправили воду и продукты. На месте спасатели определяться с тем, что необходимо пострадавшим в первую очередь.

«Все наши спасатели - международного класса, и имеют колоссальный опыт работы по всему миру. Мы привезли все необходимое аварийно-спасательное оборудование, много новейших образцов. Там и эндоскопы, и локаторы, которые способны находить людей на глубине до 4,5 метров», - рассказал Мартынов.

В Турцию также был доставлен аэромобильный госпиталь. В нем реанимационное, терапевтическое и прочие отделения. Все готово к работе в полевых условиях. Группировка российских спасателей полностью автономна и готова действовать в наиболее сложных условиях.

«Мы проработали вопрос - будем делиться на несколько группировок и приступим к работе в круглосуточном режиме. Будем работать и днем, и ночью», - заключил советник главы МЧС РФ.

Трагедия в Турции произошла накануне ночью. Мощный подземный удар магнитудой 7,4 разрушил сотни жилых домов и строений. Досталось и соседней Сирии. К этой минуте уже известно, что в Турции погибли 2921 человек, в Сирии – свыше 700 жителей. Счет пострадавшим в обеих странах идет на тысячи.

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