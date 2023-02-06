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Российские военнослужащие приступили к ликвидации последствий землетрясения в Сирии

18:09 06.02.2023
В МО РФ уточнили, что российские военнослужащие из состава 10 сводных отрядов разбирают завалы, ищут пострадавших и оказывают им медицинскую помощь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия в Сирии. Об этом сообщает Минобороны России. 

Указания приступить к оказанию помощи в Сирии дал министр обороны России Сергей Шойгу. 

«Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению», - говорится в сообщении. 

Центр по примирению враждующих сторон оперативно развернул пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим. Всего их шесть - они находятся в городах Алеппо, Хама, Латакия, а также в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша. Пострадавшим выдаются продуктовые наборы и предметы первой необходимости. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что к работам привлечены более 300 российских военнослужащих и 60 единиц специальной и военной техники. 

Кроме этого, на авиабазе Хмеймим в постоянной готовности находится специально созданная мобильная группа военных медиков. Там же развернуты четыре пункта приема донорской крови и оперативный штаб, который координирует действия всех, кто привлечен к помощи сирийской стороне. 

Ранее сообщалось, что Шойгу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения коллеге из Турции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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