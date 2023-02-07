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Первый эшелон МЧС РФ отправился в турецкий Кахраманмараш

Ян Брацкий
06:53 07.02.2023
Кахраманмараш - один из наиболее пострадавших от землетрясения регионов Турции, там разрушены десятки домов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские спасатели отправились в турецкий Кахраманмараш, где накануне произошло разрушительное землетрясение. Из аэропорта Адана первым эшелоном отправился груз продуктов, воды и гумпомощь. На месте сотрудники МЧС определятся с тем, что необходимо пострадавшим в первую очередь и доставят все остальное вторым эшелоном.

Кахраманмараш - один из эпицентров катастрофы. В этой провинции лежат в руинах десятки строений. По последним данным, количество погибших в Турции достигл

А в Сирии последствия землетрясений помогают ликвидировать военнослужащие российской группировки войск (сил). Сводные отряды разбирают завалы в городах Алеппо, Хама и Латакия, а также в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Активно используется специальная техника, на местах дежурят военные медики.

Напомним, минувшей ночью в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, после чего последовала серия афтершоков. Подземные толчки ощутили и в соседней Сирии, где тоже сотни погибших и разрушенных домов.

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