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Москвина: все поддерживают Костомарова и беспокоятся о его состоянии

Максим Крюков
16:58 07.02.2023
Тренер по фигурному катанию отметила, что к сообщениям о состоянии Романа Костомарова, которые появляются в Интернете, необходимо относиться критически.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Заслуженный тренер России Тамара Москвина в беседе со «Звездой» заявила, что все спортивное сообщество переживает о состоянии фигуриста Романа Костомарова, которому, по данным ТАСС, ампутировали обе стопы. Источник агентства уточнил, что в настоящее время 45-летний спортсмен пришел в себя и находится в реанимации под наблюдением медиков.

«Ясно, что все поддерживают. Но еще же нет конкретной информации. То, что пишут в Интернете, нужно делить на два. Поэтому никто доктору, конечно, не звонит. Ясно, что мы все поддерживаем и очень обеспокоены состоянием, но другого я вам ничего не могу сказать», - заявила она.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что о спортивном будущем олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова рассуждать пока рано, необходимо, чтобы он поправился и вышел из больницы. Татьяна Анатольевна выразила уверенность в том, что спортсмен справится со всеми трудностями.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в свою очередь призвала не навредить в ситуации с триумфатором Олимпийских игр 2006 года в Турине. Депутат Госдумы РФ призвала ждать официальных сообщений относительно ситуации с фигуристом.

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