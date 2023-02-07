В стране и мире Роднина призвала не навредить в ситуации с фигуристом Костомаровым Анна Назайкина Ранее появились данные о том, что 45-летнему спортсмену ампутировали обе стопы. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала в беседе со «Звездой» сообщения об ампутации обеих стоп у Романа Костомарова. Парламентарий призвала ждать официальных сообщений относительно ситуации с фигуристом. «Давайте хотя бы дождемся когда будет что-то официальное. В этой ситуации бежать впереди паровоза...это можно только навредить», - сказала он. Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что 45-летнему спортсмену, который изначально был госпитализирован с пневмонией, ампутировали обе стопы. Утверждалось, что он уже пришел в себя, за ним наблюдают врачи. Экспертное мнение и аналитика