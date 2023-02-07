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Роднина призвала не навредить в ситуации с фигуристом Костомаровым

Анна Назайкина
15:54 07.02.2023
Ранее появились данные о том, что 45-летнему спортсмену ампутировали обе стопы.
Роднина призвала не навредить в ситуации с фигуристом Костомаровым
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала в беседе со «Звездой» сообщения об ампутации обеих стоп у Романа Костомарова.

Парламентарий призвала ждать официальных сообщений относительно ситуации с фигуристом.

«Давайте хотя бы дождемся когда будет что-то официальное. В этой ситуации бежать впереди паровоза...это можно только навредить», - сказала он.

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что 45-летнему спортсмену, который изначально был госпитализирован с пневмонией, ампутировали обе стопы. Утверждалось, что он уже пришел в себя, за ним наблюдают врачи.

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