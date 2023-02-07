Шойгу: МО РФ разрабатывает спутниковую систему всепогодного зондирования Земли

Министр обороны России подчеркнул, что полученные с помощью новой системы данные будут способствовать повышению эффективности применения войск.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что Минобороны России создает спутниковую систему зондирования планеты.

«В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли. Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу уточнил, что систему создает «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина».

Также министр обороны России констатировал успешное развитие боевых действий в районах Артемовска и Угледара. При этом только за первый месяц 2023 года, по словам Шойгу, враг потерял в боях более 6,5 тысячи боевиков.

Поэтому, поняв, что военным путем Россию победить не выйдет, киевский режим продолжает организовывать и совершать террористические акты в новых субъектах РФ - это тоже было отражено министром обороны России в ходе селекторного совещания.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов