Армия спецоперация Шойгу заявил, что Украина потеряла более 6,5 тысяч боевиков за январь Также министр обороны России отметил потерю противником 26 самолетов и семи вертолетов за первый месяц 2023 года. © Фото: MOD Russia, GlobalLookPress Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим потерял в боях более 6,5 тысячи боевиков за январь. «Только за первый месяц текущего года они составили более 6 500 военнослужащих, 26 самолетов, семь вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», - сказал глава российского оборонного ведомства на тематическом селекторном совещании. Шойгу констатировал, что Вооруженные силы РФ перемалывают все вооружение, которое западные страны поставляют официальному Киеву. На совещании министр также перечислил населенные пункты, освобожденные Российской армией. Ранее корреспондент Наталья Панталева в сюжете «Звезды» рассказала, как ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» под прикрытием вертолета Ми-8 разнес опорный пункт украинских боевиков. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика