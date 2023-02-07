Шойгу заявил, что боевые действия в районах Угледара и Артемовска развиваются успешно

Также министр обороны России рассказал об освобождении Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового и Николаевки.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об успешном развитии боевых действий в районах Артемовска и Угледара.

«В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска», - сказал он на селекторном совещании.

Глава российского оборонного ведомства рассказал о наступлении Вооруженных сил РФ на Донецком и Запорожском направлениях и перечислил населенные пункты, которые в результате были освобождены. Это Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.

На совещании Шойгу констатировал, что Вооруженные силы РФ перемалывают все вооружение, которое западные страны передают украинской стороне.