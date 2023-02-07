Шойгу констатировал варварскую сущность украинского руководства

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о варварской сущности киевского режима на примере обстрелов мирного населения Донбасса в православное Рождество. Как отметил в ходе селекторного совещания Шойгу, боевики Зеленского совершили более 550 артиллерийских обстрелов в праздничный день.

«О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов», - заявил министр в ходе селекторного совещания.

Для того, чтобы позволить мирным гражданам спокойно отметить Рождество российский лидер Владимир Путин 5 января поручил ввести режим тишины и прекратить огонь с полудня 6 января до конца следующего дня. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ВС РФ и дальше будут делать все возможное для защиты гражданского населения от произвола и геноцида украинских националистов.

Также в ходе селекторного совещания Сергей Шойгу заявил, что поставки Киеву современных образцов оружия и боеприпасов странами коллективного Запада фактически втягивают Североатлантический альянс в конфликт на Украине.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов