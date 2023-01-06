Украинские националисты обстреляли Донецк из РСЗО во время режима тишины

Это уже седьмой раз, когда Донецк оказался под обстрелом украинских боевиков после начала действия режима тишины в честь Рождества.

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Украинские националисты в седьмой раз за день обстреляли Донецк после начала действия режима тишины, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь Рождества. Шесть предыдущих раз националисты использовали натовские снаряды, теперь были выпущены четыре ракеты из РСЗО, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:15 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский район)», - следует из сообщения.

Режим тишины в зоне спецоперации действует с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января. Однако уже в 12:00 украинские боевики выпустили шесть снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка. Затем обстрелы продолжились. Всего за шестое января Донецк оказался под обстрелом 11 раз.

Несмотря на массированный обстрел Донецка со стороны украинских боевиков, поток верующих на праздничную службу в храм Святых Петра и Февронии Муромских не иссякает. Корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев рассказал, как жители Донецка празднуют Рождество под обстрелом украинских боевиков.