Зеленский отказался от перемирия на Рождество

В то же время Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов 6 и 7 января.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании заключать перемирие с Москвой на Рождество. Он назвал это «прикрытием» для подготовки к новой атаке.

По его словам, РФ может использовать эту возможность, чтобы остановить продвижение украинских войск. Это, как считает украинский президент, позволит подогнать российскую технику ближе к позициям противника.

Ранее российский лидер Владимир Путин, по предложению патриарха Кирилла, поручил ввести 6-7 января режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Однако украинская сторона не поддержала эту идею.