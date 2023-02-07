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Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации

13:15 07.02.2023
Сергей Шойгу констатировал, что поставки тяжелого наступательного вооружения и призывы к Украине захвата территорий РФ фактически втягивает в конфликт страны НАТО.
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки наступательного оружия киевскому режиму фактически втягивают в конфликт страны НАТО.

Выступая на тематическом селекторном совещании, глава российского оборонного ведомства обвинил Соединенные Штаты и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине. Шойгу подчеркнул, что передавая Киеву наступательное вооружение, они призывают украинскую сторону к захвату территорий РФ.

«Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», - сказал министр.

Министр озвучил потери вооруженных формирований Украины за январь текущего года. По словам Шойгу, киевский режим потерял в боях более 6,5 тысяч своих боевиков. Помимо живой силы, противник понес серьезные потери в военной технике. За январь уничтожено 26 украинских самолетов, семь вертолетов, 208 беспилотников, 341 танк.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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