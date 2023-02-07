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Шахматист Карлсен выступил за отстранение россиян от международных игр

Ян Брацкий
13:12 07.02.2023
Сейчас шахматисты из России и Белоруссии могут принимать участие в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.
Шахматист Карлсен выступил за отстранение россиян от международных игр
© Фото: Sylvia Lederer, XinHua, GlobalLookPress
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен призвал отстранить спортсменов из России от международных стартов. Такое мнение действующий чемпион мира высказал в интервью телеканалу TV 2.

«Раньше я считал, что нужно сначала хорошо подумать, прежде чем отстранять спортсменов, особенно когда не знаешь, какие долгосрочные последствия могут возникнуть. Теперь, когда это затягивается все дольше и дольше, все больше убеждаюсь, что россияне не должны играть. Но решения принимаю не я», - заявил шахматист.

В конце марта прошлого года Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила спортсмена Сергея Карякина от состязаний на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации ВС РФ по защите мирного Донбасса.

Между тем 25 января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с предложением допустить россиян и белорусов к международным стартам при условии, что они не поддерживают спецоперацию и будут выступать под нейтральным флагом и без государственного гимна своей страны.

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