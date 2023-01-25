Глава ОКР высказался против решения МОК рассмотреть допуск россиян к соревнованиям без флагов

В среду международный олимпийский комитет заявил, что намерен рассмотреть участие в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии в международных стартах.

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Последнее заявление международного олимпийского комитета - это один шаг вперед и два назад. Так прокомментировал решение исполкома организации глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!», - написал он в Telegram

Речь идет о готовности МОК рассмотреть участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом данное решение комитета касается только тех граждан двух стран, которые не высказывали публичной поддержки специальной военной операции (СВО).

«Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену», - заявил Поздняков.

Ранее Мэр Турина Стефано Ло Руссо выразил надежду, что россияне примут участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в этом итальянском городе в 2025 году. При этом политик выразил надежду, что конфликт на Украине скоро закончится.