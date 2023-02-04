Политик из Франции, которая в 2024 году будет проводить у себя Олимпийские Игры, напомнил о допущенных в 2004 году к соревнованиям американских спортсменов, невзирая на вторжение их страны в Ирак.

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Политик из Франции раскритиковал двойные стандарты, применяемые в отношении олимпийских спортсменов - граждан России.

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо, говоря о рассмотрении участия этих спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, напомнил о допуске американцев к Играм 2004 года после агрессии Соединенных Штатов в отношении Ирака.

«Обсуждают присутствие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Но никто не задавался вопросом о присутствии американских спортсменов на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, когда их страна только что незаконно вторглась в Ирак, что привело к бесчисленным жертвам», - написал Флориан Филиппо в своем Twitter.

Также политик опубликовал на своей странице видео танца российской фигуристки Светланы Лизуновой на застывшем Байкале.

Ранее в Соединенных Штатах поддержали возвращение россиян в международный спорт. Олимпийский комитет США заявил, что американские спортсмены хотят соревноваться с лучшими соперниками. Олимпийский комитет понимает это желание, но считает, что к соревнованиям нужно допускать только «нейтральных и чистых спортсменов».