Армия Шойгу: ВС РФ освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку Как уточнил министр обороны России, перечисленные населенные пункты были освобождены российскими войсками на Донецком и Запорожском направлениях. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу констатировал освобождение бойцами Вооруженных сил РФ населенных пунктов Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. «Освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», - сказал он в начале тематического селекторного совещания. Как уточнил глава военного ведомства, перечисленные населенные пункты были освобождены российскими войсками в результате наступательных действий на Донецком и Запорожском направлениях. Накануне, 6 февраля, в МО России сообщили, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить Николаевку в Донецкой Народной Республике. Об освобождении города Соледар в ДНР Министерство обороны России заявило 13 января. Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Ее цели - защитить население ЛНР и ДНР, жители которых в течение долгого времени подвергались геноциду со стороны действующего киевского режима, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика