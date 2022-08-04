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#Материалы следствия: как «айдаровцы»* 8 лет пытали и убивали мирных жителей ЛНР

22:20 04.08.2022
Основным плацдармом деятельности «Айдара»* стала Луганская область. Известность он получил после взятия города Счастье 17 июня 2014 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Май 2014-го года. Центр Киева. Баррикады, огромный палаточный лагерь для тысячи бойцов «Самообороны Майдана» и «Правого сектора»***. Это будущие боевики нацбатальонов «Азов»** и «Айдар»*.

Основным плацдармом деятельности «Айдара»* стала Луганская область. Известность он получил после взятия города Счастье 17 июня 2014 года. При этом уже тогда начала появляться информация о расправах над военнопленными и терроре мирного населения.

«В 2014 году батальоны «Айдар»*, «Азов»** и все остальные ходили выпившие, рэкет устраивали, насиловали женщин. И это не единственные такие факты», - рассказал житель Старобельска Петр Григоренко.

В поселке Счастье «айдаровцы»* в прямом смысле заставляли местных жителей нести трудовую повинность. Бывший повар батальона показывает сломанные пальцы за невкусную, как говорили нацисты, еду. Но это был лишь повод. А в селе Половинкино Старобельского района последние восемь лет существовала база «айдаровцев»*. С колючей проволокой, запретной зоной и тайной тюрьмой, куда сажали всех неугодных и держали в холодных неотапливаемых казематах.

«Они подвергались всевозможным пыткам, издевательствам. В этих камерах сидевшие поливались холодной водой. От сырости могли быть всякие различные заболевания», - рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Узники концлагеря, который «айдаровцы»* оборудовали на месте бывшего колбасного завода, окрестили «Колбасным цехом». Ополченец ЛНР Иван Маслов прошел все круги ада этого зверского цеха и сумел выжить. Но потерял сокамерника и старшего товарища. Командир умер на его глазах.

«Через две недели нас только начали кормить. И в один прекрасный день, на удивление, нам обычно один котел на двоих давали солдатский, а тут нам что-то расщедрились на два котелка. Я поел нормально. А у него к обеду начались галлюцинации, и где-то около 12-ти он умер», - описал Иван.

Самым страшным помещением тюрьмы-коптильни была пыточная, которую надзиратели называли «процедурной». Здесь пленных истязали часами, и некоторых - до смерти.

«К нам привозили гражданских лиц с признаками насильственной смерти, то есть убийства, в которых фигурировали сотрудники батальона  “Айдар”*», - сказал судебно-медицинский эксперт Старобельского отделения судебно-медицинской экспертизы в 2014 году Дмитрий Романчук.

Свидетельств изощренных пыток и мародерства со стороны националистов с каждым днем становится все больше. У Николая Ворошилова украинские каратели отобрали все, что представляло хоть какую-то ценность. А после - жестоко избили, несмотря на возраст - почти 80 лет. Националисты требовали сдать родного сына, который после 2014 года остался служить в Луганске.

«Хуже фашистов эти “айдаровцы”*. Это дрянь такая. Спаливать их теперь. Больше ничего», - считает Николай.

Сейчас уже бывшие бойцы ВСУ, сложившие оружие, рассказывают правду о преступлениях украинских военных. О том, что, накаченные наркотиками нацисты не жалеют стариков, женщин и детей.

«Нас просто одурманили и настроили против своих же мирных товарищей, друзей, семей и так далее», - вспоминает пленный боец националистического батальона «Айдар»* Александр Таранец.

Пленные «айдаровцы»* не скрывают: их обучением руководили иностранные инструкторы - британцы, поляки, литовцы. Помимо боевой подготовки с ними вели психологическую работу: настраивали ни в коем случае не сдаваться.

«Я бы сложил еще раньше оружие и сдался. Но я не мог, потому что если бы я сложил оружие, мне свои бы в спину и стрельнули», - сказал еще один пленный Сергей Никитюк.

Бывший боец «Айдара»* Виктор Плотников, известный под позывным «Бача», придерживается нацистской идеологии. Мужчина даже повесил табличку возле дома с надписью «Гагаринштрассе, 50», чем держал в страхе весь Бердянский район. Жители, которые не разделяли его взглядов, были обречены на зверские мучения. На счету Плотникова полсотни преступлений. Еще в 70-ти эпизодах он проходит как соучастник.

При отступлении из Северодонецка нацбатовцы засели на химзаводе «Азот» в попытке превратить промзону в упорный очаг сопротивления, удерживая при этом почти 800 мирных жителей в качестве заложников.

«Они нас даже наверх не выпускали - обстреливали. Мы только поднимались наверх, они начинали из автоматов стрелять», - поделилась жительница Северодонецка Любовь Вескроль.

Телеканал «Звезда» продолжит собирать свидетельства преступлений, совершенных киевским режимом. Виновные должны понести наказание.

*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

**Националистический батальон «Азов» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

***«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России.

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