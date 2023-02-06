В МО РФ заявили об освобождении Николаевки в ДНР

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В Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Николаевка. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики», - сказал Конашенков.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 90 человек. Также на Донецком направлении уничтожены несколько единиц украинской военной техники: две БМП, две боевые бронированные машины и буксируемая 122-мм гаубица Д-30. Также Конашенков рассказал об уничтожении склада с артиллерийскими боеприпасами и хранилища топлива для украинской военной техники в районе Константинополя.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение живой силе и технике украинских танковой и механизированной бригад, а также бригады теробороны в районах Угледара и Новодаровки. Вооруженные формирования Украины потеряли за сутки более 70 человек, танк, БМП, две буксируемые гаубицы - 152-мм Д-20 и 122-мм Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30. В районе Очакова поражен склад украинских боеприпасов.

На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике украинских подразделений бригады теробороны и мехбригады в Харьковской области и в ЛНР. Уничтожено до 40 украинских боевиков. На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригадам в ЛНР и ДНР, а также Серебрянского лесничества. Потери неприятеля в личном составе превысили 100 человек. Также уничтожено несколько единиц техники.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинской РЛС наведения для ЗРК С-300.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов