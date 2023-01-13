В МО РФ заявили об освобождении города Соледар в ДНР

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения противника в Артемовске.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России заявили об освобождении города Соледар на территории ДНР. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нем подразделения ВСУ», - подчеркнул Конашенков.

Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Представитель российского оборонного ведомства отметил действия подразделений ВДВ, которые совершили скрытый маневр, успешно атаковали сходу украинские позиции, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.

Кроме того, Конашенков озвучил потери вооруженных формирований Украины в живой силе и военной технике за последние трое суток в ходе боевых действий за взятие города. По словам представителя Минобороны, они составили более 700 человек в личном составе, также противник потерял более 300 единиц вооружения.

Игорь Конашенков также отметил успехи истребительной авиации ВКС. Так, в ходе боев за Соледар были сбиты три украинских самолета и вертолет, а наши силы ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов