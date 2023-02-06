На юго-востоке Турции после землетрясения вспыхнул газопровод

Трубопровод в турецкой провинции Хатай горит на двух участках, между которыми около трех километров.

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На юго-востоке Турции после серии мощных подземных толчков вспыхнул участок газопровода. Инцидент произошел в провинции Хатай. Над местом ЧП в небо взвились огромные столбы пламени, сообщает агентство «Ихляс». По его данным, огнем объяты обе нитки трубопровода. Пламя бушует на участке около трех километров. Трубы проложены через село Топбогазы. О жертвах среди его населения не сообщается.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции минувшей ночью. Семьдесят шесть человек погибли, в семи регионах республики зафиксированы разрушения. Неспокойно и в соседней Сирии, где погибшими числятся уже более 100 человек. В Ливане также ощущали колебания земной поверхности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Багдаде турецкое землетрясение также не осталось незамеченным. Сейчас в столице Ирака с официальным визитом находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.