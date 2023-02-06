Власти Турции объявили высший уровень тревоги после серии землетрясений

Мощное землетрясение с эпицентром в турецком районе Пазарчик произошло в 04:17 по местному времени, за ним последовали многочисленные афтершоки.

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Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги после мощных землетрясений в разных регионах страны. Об этом заявил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

«Нам сообщили, что последний афтершок составил 6,4 балла. Я передаю свои пожелания скорейшего выздоровления всему народу и нашей стране. Мы дали самый высокий уровень тревоги», - приводит заявление Сойлу газета Hürriyet.

Ранее стало известно о мощных подземных толчках в турецком Кахраманмараше. Эпицентр землетрясения залегал на глубине семи километров в районе Пазарчик. Сейсмологи заявили, что толчки были магнитудой 7,4.

Землетрясение ощутили жители многих городов, в том числе Малатьи и Газиантепа. Афтершоки продолжаются, точных данных о жертвах и пострадавших пока нет.