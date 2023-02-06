ВМС США приступили к поискам сбитого китайского аэростата

Военно-морские силы США проводят операцию по сбору обломков сбитого в воскресенье аэростата КНР, чтобы найти оборудование, которым был оснащен шар.

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Военно-морские силы США ищут обломки сбитого в воскресенье китайского аэростата. Согласно заявлению МИД КНР, беспилотный летательный аппарат, замеченный в пятницу в воздушном пространстве Соединенных Штатов, занимался сбором метеорологических данных и являлся гражданским, а не военным объектом.

Операция по поискам обломков проводится при поддержке береговой охраны. Американские военные намерены найти оборудование, которым был оснащен аппарат, говорится в заявлении главы Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерала Глена Ванхерка, опубликованном на сайте NORAD.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил Колумбии сообщило, что подобный сбитому накануне в Соединенных Штатах аэростат был обнаружен в воздушном пространстве республики. Однако сбивать его не стали и дождались пока воздушный шар покинет колумбийское небо.