ВВС Колумбии: в воздушное пространство страны вошел неизвестный воздушный шар

Колумбийские военные засекли воздушный шар неизвестного происхождения в небе над территорией республики и следили за ним до тех пор, пока он не покинул авиационное пространство страны.

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Военно-воздушные силы Колумбии засекли в небе над республикой воздушный шар неизвестного происхождения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на колумбийских военных.

В публикации отмечается, что аэростат прилетел с севера. Он передвигался со скоростью около 50 километров в час на высоте примерно 17 000 метров. ВВС Колумбии следили за объектом до тех пор, пока он не покинул воздушное пространство республики.

«Было установлено, что он не представляет угрозы для национальной безопасности», - приводит сообщение колумбийских военных Reuters.

Ранее похожий инцидент произошел в воздушном пространстве США. Спустя более чем сутки после обнаружения объекта в небе американская армия сбила его. В Китае на тот момент уже признали, что аэростат принадлежит КНР и был запущен для метеонаблюдений. Также в МИД страны осудили силовую атаку Соединенных Штатов на гражданский беспилотный объект.