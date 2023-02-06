Число погибших во время землетрясения в Турции возросло до 1651

© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Global Look Press

Произошедшее в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш землетрясение стало самым сильным в истории страны за последние 80 лет. Магнитуда толчков, по разным данным, составила от 7,5 до 7,7. Эпицентр толчков находился в 26 км от города Газиантеп и недалеко от границы с Сирией.

«Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, ранены 11 119», - сообщает Минздрав Турции.

Ранее турецкому коллеге выразил соболезнования министр обороны России Сергей Шойгу. Также он предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения по линии российского оборонного ведомства.

Президент Владимир Путин также выразил свои соболезнования в связи с землетрясениями в Турции, которые повлекли многочисленные человеческие жертвы. Глава государства заявил, что Россия готова оказать помощь Сирии и Турции в связи с землетрясением