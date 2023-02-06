В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число погибших во время землетрясения в Турции возросло до 1651

Евгений Ушаков
20:57 06.02.2023
Турецкие власти официально подтвердили гибель 1651 человека. Пострадали свыше 11 тысяч.
Число погибших во время землетрясения в Турции возросло до 1651
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Произошедшее в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш землетрясение стало самым сильным в истории страны за последние 80 лет. Магнитуда толчков, по разным данным, составила от 7,5 до 7,7. Эпицентр толчков находился в 26 км от города Газиантеп и недалеко от границы с Сирией.

«Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, ранены 11 119», - сообщает Минздрав Турции.

Ранее турецкому коллеге выразил соболезнования министр обороны России Сергей Шойгу. Также он предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения по линии российского оборонного ведомства.

Президент Владимир Путин также выразил свои соболезнования в связи с землетрясениями в Турции, которые повлекли многочисленные человеческие жертвы. Глава государства заявил, что Россия готова оказать помощь Сирии и Турции в связи с землетрясением

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:12 В стране и мире
Видео
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для оказания помощи после землетрясения
21:29 В стране и мире
Эрдоган объявил в Турции национальный траур до 12 февраля
20:57 В стране и мире
Число погибших во время землетрясения в Турции возросло до 1651
18:32 В стране и мире
В офисе Зеленского заявили, что не согласятся даже на временное перемирие
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.