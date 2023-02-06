Тарасова не подтвердила ампутацию ноги фигуристу Костомарову

Заслуженный тренер СССР заявила, что не связывалась с медиками в последнее время.

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Заслуженный тренер СССР и судья телевизионного шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова не подтвердила ампутацию ноги фигуристу Роману Костомарову. В беседе с «360» она отметила, что не связывалась в последнее время с медиками и не слышала о подобных планах.

Тарасова заявила, что за Костомарова переживают коллеги, добавив, что ампутация конечности страшна для любого человека. Она объяснила, что в последнее время не общалась с врачами и самим спортсменом и ничего не знает о гангрене и ампутации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Костомарову могут ампутировать ногу по колено из-за прогрессирующей гангрены и невозможности провести операцию из-за тяжелого состояния спортсмена. Олимпийского чемпиона в начале января госпитализировали с пневмонией, его состояние расценивалось как крайне тяжелое. Позже в окружении фигуриста заявили о положительной динамике в его лечении.