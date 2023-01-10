Mash: чемпион по танцам на льду Костомаров находится в реанимации на ИВЛ
Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров, завоевавший золото в 2006 году в паре с Татьяной Навкой, госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщает Mash.
В публикации также говорится, что российский спортсмен поступил в больницу еще ночью.
«Фигуриста привезли в одну из столичных клиник в 0.30 ночи. Утром ему стало хуже», - пишет Mash.
На данный момент, по словам врачей, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
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