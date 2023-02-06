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Mash: Костомарову могут ампутировать ногу по колено

Ян Брацкий
14:03 06.02.2023
Ранее стало известно о том, что у Романа Костомарова развился некроз стопы и сепсис.
Mash: Костомарову могут ампутировать ногу по колено
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено. Об этом сообщил паблик Mash. Причина - прогрессирующая гангрена и постоянные переносы операции из-за тяжелого состояния спортсмена, который может не перенести хирургического вмешательства.

По информации паблика, у фигуриста некроз стопы и сепсис. Костомаров продолжает дышать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и находится под постоянным контролем врачей.

Напомним, 10 января олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы госпитализировали с пневмонией. Врачи сразу отметили его состояние как крайне тяжелое. Спустя время в окружении фигуриста сообщили, что его восстановление будет не быстрым.

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