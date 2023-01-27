В окружении Костомарова сообщили, что восстановление фигуриста будет небыстрым

Три дня назад Татьяна Тарасова сообщила, что 45-летнего спортсмена отключили от аппарата ЭКМО.

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В окружении олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова сообщили, что в самочувствии спортсмена имеется положительная динамика, однако выздоровление займет определенное время.

«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома боец», - сказал собеседник «РБК Спорт».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что фигуриста отключили от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Кроме того, она рассказала, что врачи пустили жену спортсмена Оксану Домнину в палату к супругу.

Напомним, 10 января стало известно, что двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы был госпитализирован с пневмонией. Тогда медики отмечали, что его состояние оценивается как крайне тяжелое. Впоследствии сообщалось, что 45-летнего спортсмена перевели в Коммунарку, там, по данным СМИ, его кровь начали искусственно насыщать кислородом.