Шойгу дал указания командующему российской группировкой в Сирии помочь в ликвидации последствий землетрясения

Центром по примирению враждующих сторон развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим продуктовых наборов и предметов первой необходимости.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировкой в Сирии помочь в ликвидации последствий крупного землетрясения, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Центром по примирению враждующих сторон развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим продуктов и предметов первой необходимости.

Сформированы 10 сводных отрядов из числа российских военнослужащих в Сирии. Специалисты приступили к разбору завалов и оказанию медицинской помощи в районах, где произошли самые сильные разрушения. В работах задействованы более 300 российских военнослужащих и 60 единиц техники.

На российской авиационной базе Хмеймим создана и находится в постоянной готовности мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств.

Ранее в сирийском Минздраве сообщили, что число жертв стихийного бедствия в Сирии возросло до 461 человека. В Турции сегодня произошло несколько землетрясений, магнитуда самого сильного из них составила 7,8. Оно стало крупнейшим начиная с 1939 года. Стихия затронула и север Сирии.

Землетрясение унесло жизни более 1 250 человек в двух странах, пострадали почти 6 500 человек. Разрушены сотни домов, а также памятники архитектуры, под завалами до сих пор продолжают находить людей.

Президент РФ Владимир Путин позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и направил соболезнования. Также министру обороны Турции Хулуси Акару выразил соболезнования Шойгу и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения по линии российского оборонного ведомства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов