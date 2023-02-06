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Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине

Максим Крюков
17:19 06.02.2023
После одобрения проекта депутатами Верховной рады указ о военном положении начнет действовать со дня публикации, а о продлении мобилизации - с 19 февраля.
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине
© Фото: President Of Ukraine Office, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду.

Из документов законодательной базы следует, что указ о военном положении начнет действовать со дня публикации, а о продлении мобилизации - с 19 февраля. Украинский парламент должен одобрить проект, чтобы положения вступили в силу.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские националисты на Херсонском участке линии боевого соприкосновения нередко переходят на сторону России. По его словам, такие случаи фиксируются постоянно, хоть и не носят массового характера.

Кроме того, стало известно о кадровых перестановках в силовых структурах Украины. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что новым главой оборонного ведомства страны станет Кирилл Буданов, Алексей Резников, в свою очередь, будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов в беседе со «Звездой» выразил мнение, что украинские власти навели прожектор на министра обороны Алексея Резникова, так как сейчас им это выгодно. По мнению эксперта, возможные перестановки станут частью показательной политики президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

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