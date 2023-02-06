Политолог Орлов заявил, что Зеленский «навел прожектор» на Резникова в выгодный момент

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Украинские власти навели прожектор на министра обороны Алексея Резникова, так как сейчас им это выгодно. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов.

По мнению эксперта, возможные перестановки станут частью показательной политики президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Таким образом Киев пытается получить от Запада необходимые транши, а также продемонстрировать ЕС якобы положительные изменения в законодательстве и лжеборьбу с коррупцией.

«Он занимается показательными перестановками и увольнениями, потому как это получается у Зеленского лучше всего. Человек из шоу-бизнеса - он как никто умеет создавать громкие и яркие события», - сказал он.

Орлов считает, что таким образом Зеленский пытается улучшить положение Украины в глазах руководства Евросоюза, а также отвлечь внимание от потерь в боевых действиях.

«Вопрос в том, что на него (Резникова. - Прим. ред.) наводится прожектор именно в тот момент, когда это выгодно руководству страны... Это делается для того, чтобы сделать вид борьбы с коррупцией», - добавил политолог.

Ранее появились сообщения о том, что вместо Алексея Резникова Министерство обороны Украины возглавит Кирилл Буданов. Действующий глава военного ведомства в свою очередь опроверг эти данные.