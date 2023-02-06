Буданов возглавит минобороны Украины вместо Резникова

Алексея Резникова переведут в министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военного сотрудничества с учетом его экспертизы по «Рамштайну».

© Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Кирилл Буданов станет новым главой оборонного ведомства Украины. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны», - написал он в Telegram.

Арахамия также назвал должность, которую займет нынешний министр обороны Резников.

«Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества», - заявил лидер фракции «Слуга народа».

По словам Арахамии, переназначение Резникова связано с его экспертизой по «Рамштайну», а также необходимостью развивать данное ведомство.

Напомним, что течение последних недель на Украине проводятся масштабные кадровые перестановки, в ходе которых некоторые чиновники лишаются своих должностей. В субботу стало известно, что Владимир Зеленский оставил без гражданства десятерых человек, некоторые из которых входили в окружение экс-президента Януковича.