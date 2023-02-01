Сальдо заявил, что переходы украинских военных на сторону РФ фиксируются регулярно

По его словам, в открытый доступ информацию об этих случаях выложить не могут, чтобы не подвергать опасности родственников военнослужащих.

© Фото: Adrien Vautier, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинские военные на херсонском участке линии фронта нередко переходят на сторону России, такие случаи фиксируются постоянно, хоть и не носят массового характера. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону - ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», - добавил он, его цитирует РИА Новости.

Сальдо отметил, что в украинской армии налажена система принуждения. Только так, по его словам, можно «бросать на убой» насильно мобилизованных военнослужащих, несмотря на то, что они осознают свое положение. Врио губернатора напомнил о заградительных отрядах и о доносительстве в армии Украины, а также о том, что пропаганда постоянно подменяет правду ложью.

Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен посоветовал украинцам перейти на сторону России. Он призвал их отказаться от участия в конфликте, который развязывает НАТО.