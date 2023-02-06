Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в Турции

Как утверждается, подземные толчки ощущались также в Сирии.

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Новое землетрясение произошло в Турции. Его магнитуда составила 7,8, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Впоследствии сейсмологи скорректировали данные - магнитуда землетрясения составила 7,7. Также на данный момент сообщается уже о третей волне землетрясений.

По данным ТАСС, тряска чувствуется в столице страны Анкаре. Было добавлено, что оба подземных толчка произошли рядом с городом Кахраманмараш.

Агентство SANA передает, что тряску также ощущают жители Дамаска, Латакии и других районов Сирии. По данным издания Al-Watan, в результате подземных толчков в провинции Хама погибла сестра премьер-министра Сирии.