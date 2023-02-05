В Донецке зафиксировали прямое попадание снаряда боевиков в жилой дом

Об этом сообщил мэр города Кулемзин.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании снаряда украинских боевиков в жилой многоквартирный дом. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Петровского района украинскими фашистами зафиксировано прямое попадание в одну из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Красногоровская», - сообщает Кулемзин.

Ранее сообщалось об обстреле Кировского и Петровского районов Донецка со стороны Украины. Корреспондент «Звезды» показал кадры пострадавшего от обстрелов дома и сообщил, что в одной из обрушившихся квартир могли находиться люди.