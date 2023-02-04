В стране и мире Два района Донецка попали под обстрел украинских боевиков Анастасия Бобылева Было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Украина снова нанесла удары по Донецку. По Кировскому и Петровскому району попали 6 снарядов «натовского» калибра. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:34 - н.п. Желанное второе - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. Ранее украинские боевики обстреляли шестью снарядами «натовского» калибра Кировский и Куйбышевский район города. Удар был со стороны населенного пункта Карловка. Экспертное мнение и аналитика