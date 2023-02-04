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В обрушившейся после обстрела квартире в Донецке находились люди

Роман Закурдаев
Анастасия Бобылева
13:58 04.02.2023
Боевики обстреливают жилые кварталы из РСЗО и гаубиц, известно о двух снарядах, попавших по жилым домам, еще один упал на проезжую часть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Киевском и Петровском районах Донецка продолжаются обстрелы со стороны украинских боевиков. Было выпущено не менее десяти снарядов из реактивных систем залпового огня, также известно, что по мирным кварталам ведут огонь из гаубиц.

Один из снарядов попал в многоквартирный дом на улице Артема. Он угодил прямо в кровлю и пробил бетонные перекрытия, квартиры верхнего этажа серьезно пострадали. По предварительной информации, в момент прилета в квартире были люди.

В результате попадания были ранены мирные жители, также пострадал салон, который находится на первом этаже здания. На месте работают экстренные службы.

Также снаряд попал в жилой дом на Университетской улице, еще один  упал на проезжую часть, но не разорвался. Специалисты работают над устранением последствий.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.

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